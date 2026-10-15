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РФ атакувала Хмельниччину, на території нафтобази пожежа

23:35 15.10.2026 Чт
1 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: до ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Росіяни у четвер, 15 жовтня, неодноразово атакували Хмельницьку область дронами. Внаслідок обстрілу зафіксовано пожежу на території однієї з нафтобаз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

За його словами, у регіоні на тлі російської атаки працювали сили ППО, і є збиття. Водночас через ворожу атаку зафіксовано певні наслідки.

"Сьогодні ворог неодноразово атакував Хмельниччину безпілотниками. Працювали сили ППО. Є збиття. Унаслідок атаки виникла пожежа на території нафтобази у Шепетівському районі", - йдеться у повідомленні.

Наразі до ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби.

Також Сергій Тюріна додав, що повітряному просторі області досі є ворожі безпілотники, тому закликав людей берегти себе та перебувати в безпечних місцях.

Інші атаки

Нагадаємо, що 13 жовтня росіяни також неодноразово атакували Хмельницьку область дронами. Внаслідок атаки було вибито вікна та пошкоджено вхідну групу одного з медичних закладів області, а також автомобілі, припарковані поруч.

Також ми писали, що 14 жовтня росіяни атакували одразу кілька областей на заході України. Під ударом противника опинилися АЗС, нафтобаза та залізниця. Докладніше про наслідки — читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Хмельницька областьВійна в Україні