РФ атакувала Харківську область "Шахедом" з елементами, які вибухали до 20 годин

Росіяни вдарили по Харківській області 4 липня "Шахедом" з осколковими бойовими елементами. Вони вибухали кілька годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування в Facebook.
"Робота по знищенню бойових елементів ускладнювалась тим, що вони починають самостійно вибухати один за одним через 2-6 годин після скиду. Останній осколковий бойовий елемент вибухає через 20 годин", - йдеться у повідомленні.
Під час робіт для виявлення осколкових бойових елементів сапери проводили розвідку за допомогою дрона.
Також під час проведення розвідки сапери виявили другу бойову частину, яка не вибухнула, і знищили її шляхом підриву.
Фото: РФ вдарила "Шахедом" з осколковими бойовими елементами (facebook.com/ICHDRR)
Нагадаємо, раніше у мережі повідомляли, що Росія нібито готується значно посилити дронові атаки на Україну і запускати аж тисячу безпілотників за ніч.
Цю інформацію прокоментував начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Не потрібно дуже лякати населення. Звісно, потрібно готуватися до збільшення (кількості дронів, - ред.), тому що тенденція така є", - сказав Ігнат.
За даними ГУР, Росія має на озброєнні тисячі ударних дронів типу Shahed-136 і тисячі їхніх імітаторів. Але максимально за добу може запускати до 500 безпілотників.
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