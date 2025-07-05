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РФ атаковала Харьковскую область "Шахедом" с взрывавшимися до 20 часов элементами

Фото: РФ ударила "Шахедом" с осколочными боевыми элементами (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне ударили по Харьковской области 4 июля "Шахедом" с осколочными боевыми элементами. Они взрывались несколько часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования в Facebook.

"Работа по уничтожению боевых элементов осложнялась тем, что они начинают самостоятельно взрываться один за другим через 2-6 часов после сброса. Последний осколочный боевой элемент взрывается через 20 часов", - говорится в сообщении.

Во время работ для выявления осколочных боевых элементов саперы проводили разведку с помощью дрона.

Также во время проведения разведки саперы обнаружили вторую боевую часть, которая не взорвалась, и уничтожили ее путем подрыва.

 

Фото: РФ ударила "Шахедом" с осколочными боевыми элементами (facebook.com/ICHDRR)

 

Атаки дронов РФ

Напомним, ранее в сети сообщали, что Россия якобы готовится значительно усилить дроновые атаки на Украину и запускать аж тысячу беспилотников за ночь.

Эту информацию прокомментировал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Не нужно очень пугать население. Конечно, нужно готовиться к увеличению (количества дронов, - ред.), потому что тенденция такая есть", - сказал Игнат.

По данным ГУР, Россия имеет на вооружении тысячи ударных дронов типа Shahed-136 и тысячи их имитаторов. Но максимально за сутки может запускать до 500 беспилотников.

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