РФ атаковала Харьковскую область "Шахедом" с взрывавшимися до 20 часов элементами

"Работа по уничтожению боевых элементов осложнялась тем, что они начинают самостоятельно взрываться один за другим через 2-6 часов после сброса. Последний осколочный боевой элемент взрывается через 20 часов", - говорится в сообщении.

Во время работ для выявления осколочных боевых элементов саперы проводили разведку с помощью дрона.

Также во время проведения разведки саперы обнаружили вторую боевую часть, которая не взорвалась, и уничтожили ее путем подрыва.

Фото: РФ ударила "Шахедом" с осколочными боевыми элементами (facebook.com/ICHDRR)