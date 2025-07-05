РФ атакувала Харківську область "Шахедом" з елементами, які вибухали до 20 годин

Росіяни вдарили по Харківській області 4 липня "Шахедом" з осколковими бойовими елементами. Вони вибухали кілька годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування в Facebook.

"Робота по знищенню бойових елементів ускладнювалась тим, що вони починають самостійно вибухати один за одним через 2-6 годин після скиду. Останній осколковий бойовий елемент вибухає через 20 годин", - йдеться у повідомленні.

Під час робіт для виявлення осколкових бойових елементів сапери проводили розвідку за допомогою дрона.

Також під час проведення розвідки сапери виявили другу бойову частину, яка не вибухнула, і знищили її шляхом підриву.

Фото: РФ вдарила "Шахедом" з осколковими бойовими елементами (facebook.com/ICHDRR)