РФ атаковала Харьковскую область "Шахедом" с взрывавшимися до 20 часов элементами
Россияне ударили по Харьковской области 4 июля "Шахедом" с осколочными боевыми элементами. Они взрывались несколько часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования в Facebook.
"Работа по уничтожению боевых элементов осложнялась тем, что они начинают самостоятельно взрываться один за другим через 2-6 часов после сброса. Последний осколочный боевой элемент взрывается через 20 часов", - говорится в сообщении.
Во время работ для выявления осколочных боевых элементов саперы проводили разведку с помощью дрона.
Также во время проведения разведки саперы обнаружили вторую боевую часть, которая не взорвалась, и уничтожили ее путем подрыва.
Фото: РФ ударила "Шахедом" с осколочными боевыми элементами (facebook.com/ICHDRR)
Атаки дронов РФ
Напомним, ранее в сети сообщали, что Россия якобы готовится значительно усилить дроновые атаки на Украину и запускать аж тысячу беспилотников за ночь.
Эту информацию прокомментировал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Не нужно очень пугать население. Конечно, нужно готовиться к увеличению (количества дронов, - ред.), потому что тенденция такая есть", - сказал Игнат.
По данным ГУР, Россия имеет на вооружении тысячи ударных дронов типа Shahed-136 и тысячи их имитаторов. Но максимально за сутки может запускать до 500 беспилотников.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.