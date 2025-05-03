РФ атакувала Харків: Зеленський назвав, що змусить Росію зупинитися

"Саме зараз Росія вчергове атакує Україну. Харків атаковано десятками "шахедів". Пошкоджені житлові будинки, підприємства, цивільна інфраструктура. Станом на зараз відомо про більше ніж 40 постраждалих. Скрізь працюють рятувальники і відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що жодних військових цілей не було і не могло бути. Також він зазначив, що Україні потрібно посилення ППО, а змусити РФ зупинитись можуть лише сила та санкції.

"Росія б’є по житловій забудові саме тоді, коли українці вдома, коли вони вкладають своїх дітей спати. Віддавати такі накази, виконувати їх можуть тільки нелюди. Доки світ зволікає з рішеннями, майже кожна ніч в Україні обертається на жах, через який втрачаються життя. Україні потрібне посилення ППО. Потрібні сильні і реальні рішення від наших партнерів: Сполучені Штати, Європа, усі наші партнери, які прагнуть миру. Лише сила та санкції примусять Росію зупинитись", - резюмував глава держави.