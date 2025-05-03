РФ атаковала Харьков: Зеленский назвал, что заставит Россию остановиться

"Именно сейчас Россия в очередной раз атакует Украину. Харьков атакован десятками "шахедов". Повреждены жилые дома, предприятия, гражданская инфраструктура. По состоянию на сейчас известно о более чем 40 пострадавших. Везде работают спасатели и соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что никаких военных целей не было и не могло быть. Также он отметил, что Украине нужно усиление ПВО, а заставить РФ остановиться могут только сила и санкции.

"Россия бьет по жилой застройке именно тогда, когда украинцы дома, когда они укладывают своих детей спать. Отдавать такие приказы, выполнять их могут только нелюди. Пока мир медлит с решениями, почти каждая ночь в Украине превращается в ужас, из-за которого теряются жизни. Украине нужно усиление ПВО. Нужны сильные и реальные решения от наших партнеров: Соединенные Штаты, Европа, все наши партнеры, которые хотят мира. Только сила и санкции заставят Россию остановиться", - резюмировал глава государства.