РФ атакувала Харків: "Шахед" влучив у підприємство, почалася пожежа

Обстріли Харкова

Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють Харків дронами, авіабомбами та ракетами.

Учорашній вечір не став винятком. Зокрема, приблизно близько 19:00 і 20:00 у місті було чути вибухи. Як пізніше з'ясувалося, росіяни атакували Харків УАБами та ракетами. Попередньо, прильоти в обох випадках були зафіксовані в Київському районі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.