Комбинированная атака РФ на Харьков: начались пожары, есть пострадавшие

"По информации нашего Ситуационного центра, в Киевском районе Харькова зафиксировано попадание БПЛА типа "Шахед" в гражданское предприятие. В результате атаки возник мощный пожар", - говорится в сообщении в 03:18.

Обновлено в 03:42

Терехов сообщил, что по предварительной информации же еще одно попадание - в центральной части города. Детали пока устанавливаются.

Обновлено в 03:54

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове зафиксировано попадание дронов в двух районах города.

В частности, в Киевском районе, предварительно, 6 БпЛА попали по территории гражданского предприятия. Кроме того, «прилеты» зафиксированы в Основянском районе.

"По предварительной информации, есть пострадавшие", - добавил Синегубов.

Обновлено в 03:59

"Харьков под массированной комбинированной атакой с воздуха. Более десяти "Шахедов" ударили по городу, есть предварительная информация о нескольких прилетах ракет и КАБов. Есть предварительные данные о пострадавших. Атака на Харьков продолжается, будьте осторожны", - предупредил мэр города.

Обновлено в 04:02

Терехов написал, что в Основянском районе зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. Зафиксирован пожар.

Минутой ранее Синегубов сообщил, что предварительно, прилеты БпЛА и КАБов зафиксированы в Киевском районе.

Обновлено в 04:14

"В результате удара по центру двое пострадавших, среди них полуторамесячный младенец", - сообщил Терехов.

В то же время Синегубов подтвердил эти данные, уточнив, что речь идет о прилетах по Основянскому району.

Обновлено в 04:18

"Попадание "Шахеда" в многоэтажный дом в центре города, возгорание квартир на нескольких этажах", - информирует мэр города.

Обновлено в 04:20

Синегубов написал, что за помощью в Основянском районе обратился за один пострадавший. То есть, уже пострадали уже три человека.

Обновлено в 04:23

Мэр Харькова уточнил, что в жилом доме в центре города горят квартиры с 6-го по 9-й этаж. По предварительной информации, под завалами в квартирах находятся люди.

"Больше часа продолжалась массированная комбинированная атака с воздуха на Харьков. Несколько десятков взрывов. Информация о последствиях уточняется. Еще группа вражеских беспилотников движется на город", - добавил он.