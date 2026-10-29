РФ атакувала Харків дронами: ворог влучив у навчальний заклад, в місті пожежа

Росіяни в ніч на 29 жовтня атакували Харків ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу наслідки зафіксовано щонайменше у двох районах міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.
За даними Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі ворог неодноразово запускав в напрямку Харкова реактивні та звичайні ударні дрони.
Мер Ігор Терехов приблизно о 03:17 поінформував, що у Холодногірському районі було зафіксовано удар. На місці атаки виникла пожежа.
Ще через годину, о 04:40, мер написав, що сталося влучання безпілотника по Салтівському району. Згодом він уточнив, що під ударом був навчальний заклад.
"За уточненою інформацією Ситуаційного центру, ворог завдав удару по навчальному закладу", - повідомив Терехов.
Нагадаємо, пізно ввечері 27 жовтня росіяни також атакували Харків дронами. Внаслідок обстрілу горіли багатоквартирний і приватний житлові будинки, господарські споруди та виробнича будівля. Також були пошкоджені будинки, гаражі й автомобілі.
Також ми писали, що 24 жовтня внаслідок чергової російської атаки було знищено останній працюючий у Харкові гіпермаркет "Епіцентр".