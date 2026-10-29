РФ атакувала Харків дронами: ворог влучив у навчальний заклад, в місті пожежа

За даними Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі ворог неодноразово запускав в напрямку Харкова реактивні та звичайні ударні дрони.

Мер Ігор Терехов приблизно о 03:17 поінформував, що у Холодногірському районі було зафіксовано удар. На місці атаки виникла пожежа.

Ще через годину, о 04:40, мер написав, що сталося влучання безпілотника по Салтівському району. Згодом він уточнив, що під ударом був навчальний заклад.

"За уточненою інформацією Ситуаційного центру, ворог завдав удару по навчальному закладу", - повідомив Терехов.