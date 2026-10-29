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РФ атаковала Харьков дронами: враг попал в учебное заведение, в городе пожар

05:00 29.10.2026 Чт
1 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: на город летели реактивные и обычные дроны (facebook.com/DSNSPOLTAVA)

Россияне в ночь на 29 октября атаковали Харьков ударными беспилотниками. В результате обстрела последствия зафиксированы по меньшей мере в двух районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

По данным Воздушных сил ВСУ, в эту ночь враг неоднократно запускал в направлении Харькова реактивные и обычные ударные дроны.

Мэр Игорь Терехов примерно в 03:17 проинформировал, что в Холодногорском районе был зафиксирован удар. На месте атаки возник пожар.

Еще через час, в 04:40, мэр написал, что произошло попадание беспилотника по Салтовскому району. Впоследствии он уточнил, что под ударом находилось учебное заведение.

"По уточненной информации Ситуационного центра, враг нанес удар по учебному заведению", - сообщил Терехов.

Обстрелы Харькова

Напомним, поздно вечером 27 октября россияне тоже атаковали Харьков дронами. В результате обстрела горели многоквартирный и частный жилые дома, хозяйственные постройки и производственное здание. Также были повреждены дома, гаражи и авто.

Также мы писали, что 24 октября в результате очередной российской атаке был уничтожен последний в Харькове работающий гипермаркет "Эпицентр".

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