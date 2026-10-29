РФ атаковала Харьков дронами: враг попал в учебное заведение, в городе пожар

Обстрелы Харькова

Напомним, поздно вечером 27 октября россияне тоже атаковали Харьков дронами. В результате обстрела горели многоквартирный и частный жилые дома, хозяйственные постройки и производственное здание. Также были повреждены дома, гаражи и авто.

Также мы писали, что 24 октября в результате очередной российской атаке был уничтожен последний в Харькове работающий гипермаркет "Эпицентр".