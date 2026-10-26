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Після трьох атак за два місяці: у Харкові знищено останній ''Епіцентр''

15:25 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Анастасія Мацепа
Після трьох атак за два місяці: у Харкові знищено останній ''Епіцентр'' Фото: російські атаки знищили останній гіпермаркет ''Епіцентр'', який продовжував працювати у Харкові (ДСНС Харкова)
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У Харкові внаслідок російської атаки 24 жовтня знищено останній працюючий гіпермаркет ''Епіцентр''. За останні два місяці росіяни тричі атакували магазин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Харкова Ігоря Терехова.

У Харкові внаслідок російської атаки 24 жовтня знищено останній гіпермаркет ''Епіцентр'', який продовжував працювати в місті. Після перших двох ударів магазин вдавалося відновлювати, однак цього разу масштаби пожежі виявилися надто значними.

Серія влучань реактивними дронами спричинила масштабну пожежу, яка швидко охопила всі торговельні зали та складські приміщення.

''Для Харкова це не просто втрата великого торговельного об’єкта. Це насамперед сотні робочих місць. Крім того, саме туди містяни приходили після обстрілів їхніх осель купувати матеріали для ремонту за державною програмою ''єВідновлення'', реалізовували сертифікати від благодійних фондів, аби придбати найнеобхідніше для дому та побуту'', – зазначив міський голова.

Міська влада підтримує зв’язок із керівництвом магазину та готова надати необхідну комунальну й оперативно-технічну допомогу. Зокрема, йдеться про розчищення території, прибирання уламків і впорядкування майданчика.

У місті наголошують, що збереження робочих місць і підтримка економічної активності залишаються важливими завданнями.

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