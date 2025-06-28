РФ атакувала Харків дронами: в одному з районів горить будинок, є постраждалий

Обстріл Харкова

Нагадаємо, цього вечора над Харковом та областю було зафіксовано ворожі безпілотники.

Приблизно о 19:38 у місті прогримів перший вибух, а після ще серія звуків вибухів.

Пізніше Терехов повідомив, що Сили оборони збили над Харків ударний дрон росіян і, попередньо, обійшлося без наслідків. Водночас він попередив, що ворожа атака триває.

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