РФ атаковала Харьков дронами: в одном из районов горит дом, есть пострадавший

Обстрел Харькова

Напомним, этим вечером над Харьков и областью были зафиксированы вражеские беспилотники.

Примерно в 19:38 в городе прогремел первый взрыв, а после еще серия звуков взрывов.

Позже Терехов сообщил, что Силы обороны сбили над Харьков ударный дрон россиян и, предварительно, обошлось без последствий. В то же время он предупредил, что вражеская атака продолжается.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.