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У Харкові на тлі атаки дронів пролунали вибухи: що відомо

Субота 28 червня 2025 19:47
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У Харкові на тлі атаки дронів пролунали вибухи: що відомо Фото: людей закликали бути в укриттях (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 28 червня, у Харкові пролунали звуки вибухів. Місто атакують ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві канали, Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова і канал Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, перший звук вибуху в місті було чути приблизно о 19:38. Після цього пабліки писали про ще низку вибухів.

Напередодні Олег Синєгубов повідомив, що над містом та областю фіксуються дрони.

"Ворожі БпЛА зафіксовано в небі над Харковом і областю. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою тривоги", - написав він.

Повітряні сили ЗСУ також попереджали, що з півночі в напрямку Харкова фіксуються безпілотники.

Оновлено о 19:48

Мер Харкова Ігор Терехов написав, що над містом було збито дрон. Водночас атака ще продовжується.

"Силами оборони над Харковом був збитий ударний дрон. Попередньо - без наслідків. У небі над містом ще є ворожі БПЛА. Будьте обережні, краще перейдіть в укриття", - написав він.

Де оголосили тривогу

Станом на 19:47 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.

У Харкові на тлі атаки дронів пролунали вибухи: що відомо

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Харків дронами, а часом застосовують для обстрілів ракети.

Так, у ніч на 25 червня ворог завдав по місту щонайменше 7 ударів дронами типу "Шахед". Унаслідок атаки було пошкоджено незаселений житловий будинок і виникла пожежа.

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