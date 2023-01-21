РФ атакувала громаду у Дніпропетровській області та зруйнувала підприємство

У суботу, 21 січня, росіяни завдали удару по Марганецькій громаді у Дніпропетровській області з реактивної артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.
"Сьогодні надвечір під ворожий удар потрапила Марганецька громада у Нікопольському районі", - йдеться у повідомленні.
Лукашук зазначив, що вдень російські окупанти поцілили по ній з важкої артилерії та РСЗВ.
"Є руйнування на одному з промислових підприємств, масштаби з’ясовуються. Внаслідок атаки з людей ніхто не постраждав", - додав глава облради.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 20 січня, російські окупанти атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали приватні будинки.
В ніч на 19 січня росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.
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