РФ атаковала громаду в Днепропетровской области и разрушила предприятие

В субботу, 21 января, россияне нанесли удар по Марганецкой громаде в Днепропетровской области из реактивной артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницы главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
"Сегодня вечером под вражеский удар попала Марганецкая община в Никопольском районе", - говорится в сообщении.
Лукашук отметил, что днем российские оккупанты попали по ней из тяжелой артиллерии и РСЗО.
"Есть разрушение на одном из промышленных предприятий, масштабы выясняются. В результате атаки с людей никто не пострадал", - добавил глава облсовета.
Напомним, что в пятницу, 20 января, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеского обстрела пострадали частные дома.
В ночь на 19 января россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.
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