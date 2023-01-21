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РФ атаковала громаду в Днепропетровской области и разрушила предприятие

Фото: РФ атаковала громаду в Днепропетровской области и разрушила предприятие (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 21 января, россияне нанесли удар по Марганецкой громаде в Днепропетровской области из реактивной артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницы главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Сегодня вечером под вражеский удар попала Марганецкая община в Никопольском районе", - говорится в сообщении.

Лукашук отметил, что днем российские оккупанты попали по ней из тяжелой артиллерии и РСЗО.

"Есть разрушение на одном из промышленных предприятий, масштабы выясняются. В результате атаки с людей никто не пострадал", - добавил глава облсовета.

Напомним, что в пятницу, 20 января, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеского обстрела пострадали частные дома.

В ночь на 19 января россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

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