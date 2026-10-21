РФ атакувала "Епіцентр" в Умані, спалахнула масштабна пожежа

Уночі 21 жовтня російські загарбники вдарили дронами по Черкаській області, зокрема Умані. Цього разу ворог цілеспрямовано атакував гіпермаркет "Епіцентр" та приватні будинки.

Про це заявив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

За словами Табурця, протягом минулої доби в області часто лунали повітряні тривоги. Противник намагався атакувати Умань.

"Уночі РФ спрямувала на місто ударні БпЛА. Наслідки фіксуємо на кількох локаціях. Остаточні дані будуть після ретельного обстеження", - наголосив глава ОВА.

Табурець повідомив, що цього разу росіяни влучили в приватний будинок. Пожежу вже вдалося загасити.

Через ворожу атаку постраждала щонайменше одна людина. Як зазначив глава ОВА, медики надали їй допомогу на місці, оскільки постраждалий відмовився їхати до лікарні.

"Також ворожі дрони поцілили по будівлі гіпермаркету та його території, внаслідок чого теж виникла пожежа", - додав Табурець.

За його словами, на ще одній локації вибухова хвиля пошкодила готель.

"Усі потрібні служби працюють", - підсумував глава ОВА.