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РФ атакувала "Епіцентр" в Умані, спалахнула масштабна пожежа

09:31 21.10.2026 Ср
1 хв
aimg Юлія Капітонова
РФ атакувала "Епіцентр" в Умані, спалахнула масштабна пожежа Фото: Рятувальники намагаються приборкати вогонь (cherkaskaODA)
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Уночі 21 жовтня російські загарбники вдарили дронами по Черкаській області, зокрема Умані. Цього разу ворог цілеспрямовано атакував гіпермаркет "Епіцентр" та приватні будинки.

Про це заявив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

За словами Табурця, протягом минулої доби в області часто лунали повітряні тривоги. Противник намагався атакувати Умань.

"Уночі РФ спрямувала на місто ударні БпЛА. Наслідки фіксуємо на кількох локаціях. Остаточні дані будуть після ретельного обстеження", - наголосив глава ОВА.

Табурець повідомив, що цього разу росіяни влучили в приватний будинок. Пожежу вже вдалося загасити.

Через ворожу атаку постраждала щонайменше одна людина. Як зазначив глава ОВА, медики надали їй допомогу на місці, оскільки постраждалий відмовився їхати до лікарні.

"Також ворожі дрони поцілили по будівлі гіпермаркету та його території, внаслідок чого теж виникла пожежа", - додав Табурець.

За його словами, на ще одній локації вибухова хвиля пошкодила готель.

"Усі потрібні служби працюють", - підсумував глава ОВА.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія завдала ударів по "Епіцентру" на Рівненщині - перші наслідки уже відомі.

Також ми писали, що 20 жовтня ворог здійснив атаку на "Епіцентр" у Первомайську Миколаївської області.

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Черкаська область Умань Війна Росії проти України Атака дронів
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