РФ атаковала "Эпицентр" в Умани, вспыхнул масштабный пожар

Ночью 21 октября российские захватчики ударили дронами по Черкасской области, в частности, Умани. В этот раз враг целенаправленно атаковал гипермаркет "Эпицентр" и частные дома.

Об этом заявил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

По словам Табурца, за прошедшие сутки в области часто раздавались воздушные тревоги. Противник пытался атаковать Умань.

"Ночью РФ направила на город ударные БпЛА. Последствия фиксируем на нескольких локациях. Окончательные данные будут после тщательного обследования", - подчеркнул глава ОВА.

Табурец сообщил, что на этот раз россияне попали в частный дом. Пожар уже удалось потушить.

Из-за вражеской атаки пострадал по меньшей мере один человек. Как отметил глава ОВА, медики оказали ему помощь на месте, поскольку пострадавший отказался ехать в больницу.

"Также вражеские дроны попали в здание гипермаркета и по его территории, в результате чего тоже возник пожар", - добавил Табурец.

По его словам, еще на одной локации взрывная волна повредила гостиницу.

"Все службы работают", - подытожил глава ОВА.