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РФ атакувала енергооб'єкт у Сумській області: понад 20 тисяч людей без світла

Фото: росіяни атакували енергетичну інфраструктуру у Сумській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська у понеділок, 9 червня, атакували FPV-дроном енергетичну інфраструктуру у Сумській області. Без світла залишилися понад 20 тисяч абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА Олега Григорова.

"Ворог атакував FPV-дроном енергетичну інфраструктуру у Глухівській громаді. Внаслідок удару знеструмлені понад 20 тисяч абонентів у чотирьох громадах Шосткинського району", - повідомив Григоров.

За його словами, Об'єкти критичної інфраструктури перейшли на альтернативні джерела живлення. Тривають відновлювальні роботи.

Обстріли Сумської області

Нагадаємо, як повідомили у Сумській ОВА, протягом минулої доби, 8 червня, російські війська посилили атаки на Сумську область. Окупанти здійснили майже 90 обстрілів, є постраждалі.

Так, вчора російські загарбники завдали удару по Сумській області. Ударний дрон, ймовірно, "Ланцет", вдарив по території Недригайлівської громади у Роменському районі.

Внаслідок атаки поранені дві жінки: 43-річна та 28-річна. Одна із постраждалих - вагітна. Також пошкоджені автівки, магазини. На місці працюють усі відповідні служби.

Вчора вранці ворог також завдав ударів по Есманській громаді. Окупанти застосували реактивні системи залпового вогню та FPV-дрони. Унаслідок атаки поранено одну людину, спалахнули будинки.

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Війна в УкраїніСумська областьАтака дронівВідключеня світла