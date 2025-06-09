РФ атакувала енергооб'єкт у Сумській області: понад 20 тисяч людей без світла

Обстріли Сумської області

Нагадаємо, як повідомили у Сумській ОВА, протягом минулої доби, 8 червня, російські війська посилили атаки на Сумську область. Окупанти здійснили майже 90 обстрілів, є постраждалі.

Так, вчора російські загарбники завдали удару по Сумській області. Ударний дрон, ймовірно, "Ланцет", вдарив по території Недригайлівської громади у Роменському районі.

Внаслідок атаки поранені дві жінки: 43-річна та 28-річна. Одна із постраждалих - вагітна. Також пошкоджені автівки, магазини. На місці працюють усі відповідні служби.

Вчора вранці ворог також завдав ударів по Есманській громаді. Окупанти застосували реактивні системи залпового вогню та FPV-дрони. Унаслідок атаки поранено одну людину, спалахнули будинки.

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