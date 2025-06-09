РФ атаковала энергообъект в Сумской области: более 20 тысяч человек без света

Обстрелы Сумской области

Напомним, как сообщили в Сумской ОВА, за прошедшие сутки, 8 июня, российские войска усилили атаки на Сумскую область. Оккупанты совершили почти 90 обстрелов, есть пострадавшие.

Так, вчера российские захватчики нанесли удар по Сумской области. Ударный дрон, вероятно, "Ланцет", ударил по территории Недригайловской общины в Роменском районе.

В результате атаки ранены две женщины: 43-летняя и 28-летняя. Одна из пострадавших - беременная. Также повреждены машины, магазины. На месте работают все соответствующие службы.

Вчера утром враг также нанес удары по Эсманской общине. Оккупанты применили реактивные системы залпового огня и FPV-дроны. В результате атаки ранен один человек, загорелись дома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.