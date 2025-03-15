РФ атакувала енергоінфраструктуру залізниці у Дніпропетровській області та Запоріжжі

У ніч на 15 березня внаслідок масованої атаки безпілотниками на Синельниківщині та у Павлоградському районі було пошкоджено об'єкти інфраструктури. Загиблих і поранених немає.

Через обстріли спостерігаються перебої з водопостачанням у містах Синельникове, Павлоград, Тернівка та Першотравенськ. Відповідні служби працюють над якнайшвидшим відновленням водопостачання.

Окрім цього, ворожі війська знову обстріляли Нікопольський район. Під вогнем артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град" та дронів-камікадзе опинилися Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. Попри значні руйнування, жертв серед мирного населення немає.

Атаки на залізничну інфраструктуру

Окупанти не припиняють спроб завдати шкоди енергетичній інфраструктурі залізниці в Дніпропетровській та Запорізькій областях. Через це деякі ділянки були знеструмлені. Втім, перші резервні тепловози вже виведено на маршрути, і затримки поїздів залишаються мінімальними.

Також можливі зміни у русі приміських поїздів. Пасажирам рекомендується стежити за оголошеннями на вокзалах.