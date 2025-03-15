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РФ атаковала энергоинфраструктуру железной дороги в Днепропетровской области и Запорожье

Фото: РФ атаковала энергоинфраструктуру железной дороги (t.me dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

РФ ночью атаковала Днепропетровскую область дронами и артиллерией, вызвав повреждения инфраструктуры. На железной дороге зафиксированы обесточенные участки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака и "Укрзализныцю".

В ночь на 15 марта в результате массированной атаки беспилотниками на Синельниковщине и в Павлоградском районе были повреждены объекты инфраструктуры. Погибших и раненых нет.

Из-за обстрелов наблюдаются перебои с водоснабжением в городах Синельниково, Павлоград, Терновка и Першотравенск. Соответствующие службы работают над скорейшим восстановлением водоснабжения.

 

Кроме этого, вражеские войска снова обстреляли Никопольский район. Под огнем артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град" и дронов-камикадзе оказались Никополь, Марганецкая и Мировская громады. Несмотря на значительные разрушения, жертв среди мирного населения нет.

Атаки на железнодорожную инфраструктуру

Оккупанты не прекращают попыток нанести ущерб энергетической инфраструктуре железной дороги в Днепропетровской и Запорожской областях. Из-за этого некоторые участки были обесточены. Впрочем, первые резервные тепловозы уже выведены на маршруты, и задержки поездов остаются минимальными.

Также возможны изменения в движении пригородных поездов. Пассажирам рекомендуется следить за объявлениями на вокзалах.

Напомним, что количество пострадавших в Кривом Роге после удара по жилому кварталу возросло до 14, среди них двое детей. Спасательная операция завершена.

В результате ракетной атаки в городе разрушено одноэтажное здание развлекательного заведения.

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Днепропетровская областьГСЧС