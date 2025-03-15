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Удар по Кривому Рогу: рятувальна операція завершена, число поранених зросло майже вдвічі

Кривий Ріг, Субота 15 березня 2025 08:24
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Удар по Кривому Рогу: рятувальна операція завершена, число поранених зросло майже вдвічі Фото: в Кривому Розі число поранених зросло майже вдвічі після обстрілу РФ (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість постраждалих у Кривому Розі після удару по житловому кварталу зросла до 14 людей. Рятувальна операція завершена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Постраждали 14 людей, серед них дві дитини", - розповів він.

За словами глави ОВА, через ракетну атаку у місті зруйнована одноповерхова будівля розважального закладу.

"Пошкоджені інфраструктура, понад півтора десятки багатоквартирних та 10 приватних будинків, 2 навчальні та спортивний заклади", - перелічив Лисак.

До того ж побиті магазини, аптека, салон краси, кав'ярня, авто.

Обстріл Кривого Рогу

Російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу ввечері 14 березня. Окупанти влучили у центр житлового кварталу, повідомлялось про постраждалих.

Пізніше стало відомо, що російські військові, ймовірно, вдарили по Кривому Рогу балістичними ракетами "Іскандер-М". На той час кількість постраждалих вже зросла до восьми.

Додамо, що останніми днями окупанти постійно атакують Кривий Ріг. Так, 12 березня також російські війська обстріляли Кривий Ріг. Тоді загарбники вдарили по місту балістикою.

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