Нагадаємо, що 16 листопада росіяни вдарили по об'єктах ДТЕК на Одещині, залишивши без світла 52,2 тисячі родин.

Внаслідок тієї ранкової атаки на півночі регіону також зазнав пошкоджень виробничий майданчик компанії, де вибило вікна та пошкодило двері й стелі.

Крім того, 18 листопада росіяни завдали потрійного удару по центру Одеси, внаслідок чого загинули та постраждали люди. Пізніше у ДСНС показали фото й відео наслідків атаки по місту.