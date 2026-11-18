Напомним, что 16 ноября россияне ударили по объектам ДТЭК в Одесской области, оставив без света 52,2 тысячи семей.

В результате той утренней атаки на севере региона также получил повреждения производственная площадка компании, где выбило окна и повредило двери и потолки.

Кроме того, 18 ноября россияне нанесли тройной удар по центру Одессы, в результате чего погибли и пострадали люди. Позже в ГСЧС показали фото и видео последствий атаки по городу.