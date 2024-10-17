РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Миколаївської області, сталося відключення світла

За словами чиновника, цієї ночі в області тривала робота сил та засобів протиповітряної оборони з відбиття ворожої атаки. Проте наразі він не став розкривати деталі.

Керівник ОВА розповів, що росармія знову атакувала енергетичну інфраструктуру області, і внаслідок цього "є знеструмлення абонентів".

"Енергетики вже заживили більшу частину споживачів, роботи продовжуються", - передав він.

Як уточнив начальник ОВА, на щастя обійшлося без постраждалих.