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РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Миколаївської області, сталося відключення світла

Ілюстративне фото: у Миколаївській області атакована енергетична інфраструктура (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники цієї ночі, 17 жовтня, вдарили по енергетичних об'єктах у Миколаївській області. В результаті ворожої атаки у регіоні сталося відключення світла, проте енергетики вже змогли заживити більшість абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Миколаївської військової адміністрації Віталія Кіма.

За словами чиновника, цієї ночі в області тривала робота сил та засобів протиповітряної оборони з відбиття ворожої атаки. Проте наразі він не став розкривати деталі.

Керівник ОВА розповів, що росармія знову атакувала енергетичну інфраструктуру області, і внаслідок цього "є знеструмлення абонентів".

"Енергетики вже заживили більшу частину споживачів, роботи продовжуються", - передав він.

Як уточнив начальник ОВА, на щастя обійшлося без постраждалих.

Варто зазначити, що проблеми з енергетикою в Миколаївській області були й вчора - але не через ворожі обстріли, а сталася аварійна ситуація у високовольтних мережах. Так, зранку 16 жовтня у Миколаєві та частині області зникло світло. Тоді були знеструмлені близько 272 тисяч споживачів.

Нагадаємо також, у квітні під Миколаєвом "Шахеди" влучили в енергооб'єкт, внаслідок чого в регіоні вводили аварійні відключення.

А взимку частина Миколаївської області залишилася без світла через артилерійські удари російських окупантів.

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Миколаївська областьВідключеня світлаЕнергетики