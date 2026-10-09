РФ атакувала дроном Івано-Франківськ, загинула людина

Зауважимо, що за даними Повітряних сил ЗСУ, приблизно о 22:39 у Хмельницькій області було зафіксовано реактивний дрон, який рухався у напрямку Івано-Франківської області.

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки загинула щонайменше одна людина.

"Слава Україні! Була атака на Івано-Франківськ. Сили ППО спрацювали. Та, на жаль, є загиблий", - повідомив Руслан Марцінків.