РФ атаковала дроном Ивано-Франковск, погиб человек

Отметим, что по данным Воздушных сил ВСУ, примерно в 22:39 в Хмельницкой области был зафиксирован реактивный дрон, который двигался в направлении Ивано-Франковской области.

Позже стало известно, что в результате атаки погиб по меньшей мере один человек.

"Слава Украине! Была атака на Ивано-Франковск. Силы ПВО сработали. Но, к сожалению, есть погибший", - сообщил Руслан Марцинкив.