РФ атакувала дроном Івано-Франківськ, загинула людина
Російські окупанти в ніч з 8 на 9 жовтня атакували безпілотником Івано-Франківськ. Внаслідок обстрілу загинула щонайменше одна людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Руслана Марцінківа.
Зауважимо, що за даними Повітряних сил ЗСУ, приблизно о 22:39 у Хмельницькій області було зафіксовано реактивний дрон, який рухався у напрямку Івано-Франківської області.
Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки загинула щонайменше одна людина.
"Слава Україні! Була атака на Івано-Франківськ. Сили ППО спрацювали. Та, на жаль, є загиблий", - повідомив Руслан Марцінків.
Що ще важливо знати
Нагадаємо, влітку Руслан Марцінків говорив, що осінь може стати складним періодом для заходу України, тому Івано-Франківськ готується посилювати ППО та захист критичної інфраструктури.
Він зазначав, що події в Києві можуть повторитися й в Івано-Франківську, а також не виключав провокацій з боку Білорусі.
Також ми писали, що в липні контррозвідка СБУ запобігла подвійному підриву у дворі житлового комплексу в Івано-Франківську. Російським спецслужбам не вдалося реалізувати задумане.