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РФ атакувала дроном Івано-Франківськ, загинула людина

00:22 09.10.2026 Пт
1 хв
aimg Едуард Ткач
РФ атакувала дроном Івано-Франківськ, загинула людина Фото: в напрямку регіону рухався дрон (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
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Російські окупанти в ніч з 8 на 9 жовтня атакували безпілотником Івано-Франківськ. Внаслідок обстрілу загинула щонайменше одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Руслана Марцінківа.

Зауважимо, що за даними Повітряних сил ЗСУ, приблизно о 22:39 у Хмельницькій області було зафіксовано реактивний дрон, який рухався у напрямку Івано-Франківської області.

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки загинула щонайменше одна людина.

"Слава Україні! Була атака на Івано-Франківськ. Сили ППО спрацювали. Та, на жаль, є загиблий", - повідомив Руслан Марцінків.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, влітку Руслан Марцінків говорив, що осінь може стати складним періодом для заходу України, тому Івано-Франківськ готується посилювати ППО та захист критичної інфраструктури.

Він зазначав, що події в Києві можуть повторитися й в Івано-Франківську, а також не виключав провокацій з боку Білорусі.

Також ми писали, що в липні контррозвідка СБУ запобігла подвійному підриву у дворі житлового комплексу в Івано-Франківську. Російським спецслужбам не вдалося реалізувати задумане.

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