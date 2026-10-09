РФ атаковала дроном Ивано-Франковск, погиб человек
Российские оккупанты в ночь с 8 на 9 октября атаковали беспилотником Ивано-Франковск. В результате обстрела погиб по меньшей мере один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Руслана Марцинкива.
Отметим, что по данным Воздушных сил ВСУ, примерно в 22:39 в Хмельницкой области был зафиксирован реактивный дрон, который двигался в направлении Ивано-Франковской области.
Позже стало известно, что в результате атаки погиб по меньшей мере один человек.
"Слава Украине! Была атака на Ивано-Франковск. Силы ПВО сработали. Но, к сожалению, есть погибший", - сообщил Руслан Марцинкив.
Что еще важно знать
Напомним, летом Руслан Марцинкив говорил, что осень может стать сложным периодом для запада Украины, поэтому Ивано-Франковск готовится усиливать ПВО и защиту критической инфраструктуры.
Он говорил, что происходящее в Киеве может повторится в и Ивано-Франковске, а также не исключил провокаций со стороны Беларуси.
Также мы писали, что летом в июле контрразведка СБУ предотвратила двойной подрыв во дворе жилого комплекса в Ивано-Франковске. Российским спецслужбам не удалось реализовать задуманное.