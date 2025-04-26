РФ атакувала дроном дорогу під Покровськом, по якій їхав автобус з людьми: є поранені
Російська армія атакувала дорогу у Покровському районі 26 квітня. Дрон вдарив, коли по ній їхав автобус з людьми, є поранені.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Донецьку облпрокуратуру.
Так, 26 квітня, о 07:15, російські війська завдали удару по Шахівській громаді.
"Ворожий FPV-дрон влучив в автодорогу в районі с. Никанорівка, по якій в цей час рухався мікроавтобус. Внаслідок атаки отримали тілесні ушкодження четверо цивільних, котрі перебували в салоні", - йдеться у повідомленні.
Серед постраждалих - 16-річний юнак.
"У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, множинні осколкові поранення, контузії та опіки. Їм надано медичну допомогу", - зазначили в прокуратурі.
За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Атаки РФ на громадський транспорт з людьми в Україні
Останнім часом атаки російських дронів на громадський транспорт перестали бути рідкістю.
Наприклад, 23 квітня окупанти атакували дроном автобус з працівниками у Марганці. Тоді дев'ять людей загинули, ще понад 50 отримали пораненя.
Також 13 квітня росіяни атакували Суми балістикою. Унаслідок ракетного удару в місті десятки загиблих і більше ста людей постраждали, також були руйнування. Зокрема, багато жертв було в тролейбусі, який опинився поруч з епіцентром удару.
Також на початку лютого російські окупанти скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні. В результаті постраждали п'ятеро осіб, зокрема двоє дітей.
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