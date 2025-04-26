РФ атакувала дроном дорогу під Покровськом, по якій їхав автобус з людьми: є поранені

Російська армія атакувала дорогу у Покровському районі 26 квітня. Дрон вдарив, коли по ній їхав автобус з людьми, є поранені.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Донецьку облпрокуратуру .

Так, 26 квітня, о 07:15, російські війська завдали удару по Шахівській громаді.

"Ворожий FPV-дрон влучив в автодорогу в районі с. Никанорівка, по якій в цей час рухався мікроавтобус. Внаслідок атаки отримали тілесні ушкодження четверо цивільних, котрі перебували в салоні", - йдеться у повідомленні.

Серед постраждалих - 16-річний юнак.

"У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, множинні осколкові поранення, контузії та опіки. Їм надано медичну допомогу", - зазначили в прокуратурі.

За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).