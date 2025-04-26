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РФ атакувала дроном дорогу під Покровськом, по якій їхав автобус з людьми: є поранені

Покровськ, Субота 26 квітня 2025 10:59
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РФ атакувала дроном дорогу під Покровськом, по якій їхав автобус з людьми: є поранені Фото: РФ атакувала дроном дорогу під Покровськом, по якій їхав автобус з людьми, є поранені (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російська армія атакувала дорогу у Покровському районі 26 квітня. Дрон вдарив, коли по ній їхав автобус з людьми, є поранені.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Донецьку облпрокуратуру.

Так, 26 квітня, о 07:15, російські війська завдали удару по Шахівській громаді.

"Ворожий FPV-дрон влучив в автодорогу в районі с. Никанорівка, по якій в цей час рухався мікроавтобус. Внаслідок атаки отримали тілесні ушкодження четверо цивільних, котрі перебували в салоні", - йдеться у повідомленні.

Серед постраждалих - 16-річний юнак.

"У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, множинні осколкові поранення, контузії та опіки. Їм надано медичну допомогу", - зазначили в прокуратурі.

За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Атаки РФ на громадський транспорт з людьми в Україні

Останнім часом атаки російських дронів на громадський транспорт перестали бути рідкістю.

Наприклад, 23 квітня окупанти атакували дроном автобус з працівниками у Марганці. Тоді дев'ять людей загинули, ще понад 50 отримали пораненя.

Також 13 квітня росіяни атакували Суми балістикою. Унаслідок ракетного удару в місті десятки загиблих і більше ста людей постраждали, також були руйнування. Зокрема, багато жертв було в тролейбусі, який опинився поруч з епіцентром удару.

Також на початку лютого російські окупанти скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні. В результаті постраждали п'ятеро осіб, зокрема двоє дітей.

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