РФ атаковала дроном дорогу под Покровском, по которой ехал автобус с людьми: есть раненые
Российская армия атаковала дорогу в Покровском районе 26 апреля. Дрон ударил, когда по ней ехал автобус с людьми, есть раненые.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Донецкую облпрокуратуру.
Так, 26 апреля, в 07:15, российские войска нанесли удар по Шаховской громаде.
"Вражеский FPV-дрон попал в автодорогу в районе с. Никаноровка, по которой в это время двигался микроавтобус. В результате атаки получили телесные повреждения четверо гражданских, которые находились в салоне", - говорится в сообщении.
Среди пострадавших - 16-летний юноша.
"У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения, контузии и ожоги. Им оказана медицинская помощь", - отметили в прокуратуре.
Под процессуальным руководством Покровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Атаки РФ на общественный транспорт с людьми в Украине
В последнее время атаки российских дронов на общественный транспорт перестали быть редкостью.
Например, 23 апреля оккупанты атаковали дроном автобус с работниками в Марганце. Тогда девять человек погибли, еще более 50 получили ранения.
Также 13 апреля россияне атаковали Сумы баллистикой. В результате ракетного удара в городе десятки погибших и более ста человек пострадали, также были разрушения. В частности, много жертв было в троллейбусе, который оказался рядом с эпицентром удара.
Также в начале февраля российские оккупанты сбросили взрывчатку на маршрутку в Херсоне. В результате пострадали пять человек, в том числе двое детей.
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