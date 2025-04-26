РФ атаковала дроном дорогу под Покровском, по которой ехал автобус с людьми: есть раненые

Российская армия атаковала дорогу в Покровском районе 26 апреля. Дрон ударил, когда по ней ехал автобус с людьми, есть раненые.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Донецкую облпрокуратуру .

Так, 26 апреля, в 07:15, российские войска нанесли удар по Шаховской громаде.

"Вражеский FPV-дрон попал в автодорогу в районе с. Никаноровка, по которой в это время двигался микроавтобус. В результате атаки получили телесные повреждения четверо гражданских, которые находились в салоне", - говорится в сообщении.

Среди пострадавших - 16-летний юноша.

"У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения, контузии и ожоги. Им оказана медицинская помощь", - отметили в прокуратуре.

Под процессуальным руководством Покровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).