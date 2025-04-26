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РФ атаковала дроном дорогу под Покровском, по которой ехал автобус с людьми: есть раненые

Покровск, Суббота 26 апреля 2025 10:59
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РФ атаковала дроном дорогу под Покровском, по которой ехал автобус с людьми: есть раненые Фото: РФ атаковала дроном дорогу под Покровском, по которой ехал автобус с людьми, есть раненые (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российская армия атаковала дорогу в Покровском районе 26 апреля. Дрон ударил, когда по ней ехал автобус с людьми, есть раненые.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Донецкую облпрокуратуру.

Так, 26 апреля, в 07:15, российские войска нанесли удар по Шаховской громаде.

"Вражеский FPV-дрон попал в автодорогу в районе с. Никаноровка, по которой в это время двигался микроавтобус. В результате атаки получили телесные повреждения четверо гражданских, которые находились в салоне", - говорится в сообщении.

Среди пострадавших - 16-летний юноша.

"У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения, контузии и ожоги. Им оказана медицинская помощь", - отметили в прокуратуре.

Под процессуальным руководством Покровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Атаки РФ на общественный транспорт с людьми в Украине

В последнее время атаки российских дронов на общественный транспорт перестали быть редкостью.

Например, 23 апреля оккупанты атаковали дроном автобус с работниками в Марганце. Тогда девять человек погибли, еще более 50 получили ранения.

Также 13 апреля россияне атаковали Сумы баллистикой. В результате ракетного удара в городе десятки погибших и более ста человек пострадали, также были разрушения. В частности, много жертв было в троллейбусе, который оказался рядом с эпицентром удара.

Также в начале февраля российские оккупанты сбросили взрывчатку на маршрутку в Херсоне. В результате пострадали пять человек, в том числе двое детей.

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