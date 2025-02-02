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Окупанти атакували автобус у Херсоні. Серед постраждалих є діти

Херсон, Неділя 02 лютого 2025 17:20
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Окупанти атакували автобус у Херсоні. Серед постраждалих є діти Фото: росіяни знову атакували Херсон (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Російські окупанти скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні. В результаті постраждали п'ятеро осіб, зокрема двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

Інцидент стався в Дніпровському районі. Росіяни скинули вибухівку з безпілотника на люк маршрутки з пасажирами, внаслідок чого автобус загорівся.

"Унаслідок чергової атаки ворога на громадський транспорт близько 15:30 у Дніпровському районі травм зазнали 5 пасажирів, із них двоє дітей - хлопець 12 і дівчина 13 років, а також жінки 38, 52 і 54 років", - зазначив Мрочко.

Усіх постраждалих госпіталізовано з контузією, вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами.

Нагадаємо, сьогодні вранці противник теж атакував Херсон. Під удар потрапив Дніпровський район, снаряд влучив у житловий будинок, унаслідок чого загинула жінка. Також постраждав чоловік, який перебував у дворі.

Днями СБУ затримала жінку, яка наводила ворожі удари по Херсону. За даними слідства, вона приховано фотографувала пункти базування Сил оборони та наносила їхні локації на Google Maps, а також передавала звіти російським кураторам.

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Херсон Вибух Автобуси
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