РФ атакувала дронами Одесу: пошкоджено енергетичну інфраструктуру та будівлі

"Внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури. Нині в частині міста діють аварійні відключення електроенергії. Комунальні служби вже розпочали роботу з запуску генераторів для роботи критичної інфраструктури, в тому числі і котелень. Розгортаються додаткові пункти незламності (425 вже працюють)", - написав Кіпер.

Крім того, внаслідок падіння уламків і вибухових хвиль, пошкодження отримали два приватних будинки та бізнес центр. Наразі інформації щодо постраждалих не було.

Труханов у свою чергу теж підтвердив цю інформацію, зробивши відповідні пости у своєму Telegram-каналі.

"Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини", - додав Кіпер.