РФ атакувала дронами інфраструктуру та гуртожиток у Ніжині Чернігівської області

Як зазначається, внаслідок атаки є влучання в об'єкт інфраструктури та житловий гуртожиток. Крім того, поранено цивільну особу.

Раніше про загрозу застосування ударних БпЛА повідомляли у Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 04:11 стало відомо про відбій загрози застосування ворожих дронів по областях.