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РФ атакувала дронами інфраструктуру та гуртожиток у Ніжині Чернігівської області

Фото: ілюстрація, як рятувальник ліквідує наслідки прильоту (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 26 липня росіяни вкотре атакували "Шахедами" Ніжин Чернігівської області. Атака не залишилась без наслідків.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Як зазначається, внаслідок атаки є влучання в об'єкт інфраструктури та житловий гуртожиток. Крім того, поранено цивільну особу.

Раніше про загрозу застосування ударних БпЛА повідомляли у Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 04:11 стало відомо про відбій загрози застосування ворожих дронів по областях.

Нагадаємо, що минулого тижня, у ніч на 20 липня, росіяни також завдали удар по Ніжину. Внаслідок атаки двом людям похилого віку знадобилася медично допомога. Крім того, постраждав багатоповерховий житловий будинок, в якому 18 квартир отримали пошкодження різного ступеня.

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