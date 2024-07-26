RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ атаковала дронами инфраструктуру и общежитие в Нежине Черниговской области

Фото: Иллюстрация, как спасатель ликвидирует последствия прилета (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 26 июля россияне в очередной раз атаковали "Шахедами" Нежин Черниговской области. Атака не осталась без последствий.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Как отмечается, в результате атаки есть попадание в объект инфраструктуры и жилое общежитие. Кроме того, ранен гражданский.

Ранее об угрозе применения ударных БпЛА сообщали в Воздушных силах ВСУ.

По состоянию на 04:11 стало известно об отбое угрозы применения вражеских дронов по областям.

Напомним, что на прошлой неделе, в ночь на 20 июля, россияне также нанесли удар по Нежину. В результате атаки двум пожилым людям понадобилась медицинская помощь. Кроме того, пострадал многоэтажный жилой дом, в котором 18 квартир получили повреждения различной степени.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине