РФ атаковала дронами инфраструктуру и общежитие в Нежине Черниговской области

Как отмечается, в результате атаки есть попадание в объект инфраструктуры и жилое общежитие. Кроме того, ранен гражданский.

Ранее об угрозе применения ударных БпЛА сообщали в Воздушных силах ВСУ.

По состоянию на 04:11 стало известно об отбое угрозы применения вражеских дронов по областям.