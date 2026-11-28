Про це заявив глава місцевої ОДА Олександр Ганжа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

За словами Ганжі, цього разу під ворожий удар потрапило Синельникове.

Згідно з останніми даними, через атаку росіян постраждали двоє 17-річних юнаків.

"З важкими травмами їх доставили до лікарні - медики надають пораненим необхідну допомогу", - повідомив Ганжа.

Він також уточнив, що російські окупанти били по місту ударними дронами.

"Пошкоджено приватний будинок, будівлю СТО та автівки", - додав глава ОДА.

Нагадаємо, протягом 28 листопада противник понад 40 разів атакував БпЛА п’ять районів Дніпропетровщини.

У Дніпровському районі під ворожим вогнем опинилися Підгороднянська, Солонянська та Царичанська громади. Внаслідок атак пошкоджене складське приміщення.

У Павлоградському районі російські війська атакували Тернівську та Богданівську громади. Там понівечені підприємство і приватні оселі. Поранення дістав 42-річний чоловік, який лікується амбулаторно.

У Нікопольському районі обстрілів зазнали районний центр, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені торговельні павільйони. Серед постраждалих - дві жінки віком 32 і 48 років та 45-річний чоловік. Усі вони отримують медичну допомогу амбулаторно.

У Синельниківському районі окупанти завдали ударів по районному центру, Петропавлівській, Васильківській та Раївській громадах. Під обстрілами пошкоджені підприємства, об'єкти інфраструктури, гаражі та приватний будинок.

Також наслідки ворожої атаки зафіксували у Кривому Розі. Там понівечені гаражі, автомобілі, багатоквартирні будинки, офісна будівля та господарські споруди.