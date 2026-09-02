РФ атакувала Дніпро, є загиблі та постраждалі

О 13:13 Ганжа підтвердив, що ворог знову атакував місто, внаслідок чого у Дніпрі почалася пожежа.

Через кілька хвилин він уточнив, що відомо про щонайменше шістьох постраждалих серед цивільного населення.

Окрім того, під удари противника потрапили продуктові склади торговельної мережі.

"Одна людина загинула через атаку росіян на Дніпро. Рятувальники деблокують тіло загиблого чоловіка з-під завалів", - заявив Ганжа о 13:38.

Однак згодом він додав, що кількість жертв у місті зросла. За словами глави ОДА, померла жінка, яка дістала важких поранень.

"Медики до останнього боролися за її життя, але врятувати не вдалося. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - додав Ганжа.