RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

РФ атаковала Днепр, есть погибшие и пострадавшие

14:14 02.09.2026 Ср
1 мин
Также повреждены продуктовые склады торговой сети
aimg Юлия Капитонова
Фото: Продолжается ликвидация последствий вражеского удара (Getty Images)

2 сентября российские оккупанты совершили новую воздушную атаку на Днепр, в результате которой погибли по меньшей мере два человека.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Александр Ганжа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

В 13:13 Ганжа подтвердил, что враг снова атаковал город, в результате чего в Днепре начался пожар.

Через несколько минут он уточнил, что известно о по меньшей мере шести пострадавших среди гражданского населения.

Кроме того, под удары противника попали склады торговой сети.

"Один человек погиб из-за атаки россиян на Днепр. Спасатели деблокируют тело погибшего мужчины из-под завалов", - заявил Ганжа в 13:38.

Однако впоследствии он добавил, что количество жертв в городе возросло. По словам главы ОГА, умерла женщина, которая получила тяжелые ранения.

"Медики до последнего боролись за ее жизнь, но спасти не удалось. Искренние соболезнования родным и близким погибших", - добавил Ганжа.

Напомним, 2 сентября российские захватчики совершили сразу несколько атак на Киев. Обо всех последствиях читайте в материале РБК-Украина.

На ужесточение вражеского террора сразу отреагировал президент Владимир Зеленский. Он публично обратился к мировым лидерам.

Также стало известно, что российские атаки почти остановили экспорт из-за портов Одессы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДнепрВойна России против УкраиныАтака дронов