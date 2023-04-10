РФ атакувала човен з людьми у Херсонській області: двоє людей отримали важкі поранення

В понеділок, 10 квітня, російська армія атакувала човен з людьми у Херсонській області. Внаслідок цього двоє людей отримали важкі поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"В одному з населених пунктів Бериславської громади 20-річний хлопець та 20-річна дівчина, нехтуючи обмеженнями щодо виходу маломірних плавзасобів, запровадженими в рамках воєнного стану, ігноруючи загрози обстрілу окупантами з лівого берега, спробували вийти на човні в затоку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що човен негайно був атакований росіянами - з безпілотника на нього скинуто розривну гранату.

"Обидва місцевих жителі отримали важкі поранення і були терміново евакуйовані нашими військовими до лікарні, де їм надається медична допомога", - додав глава області.