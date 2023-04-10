РФ атакувала човен з людьми у Херсонській області: двоє людей отримали важкі поранення

В понеділок, 10 квітня, російська армія атакувала човен з людьми у Херсонській області. Внаслідок цього двоє людей отримали важкі поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"В одному з населених пунктів Бериславської громади 20-річний хлопець та 20-річна дівчина, нехтуючи обмеженнями щодо виходу маломірних плавзасобів, запровадженими в рамках воєнного стану, ігноруючи загрози обстрілу окупантами з лівого берега, спробували вийти на човні в затоку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що човен негайно був атакований росіянами - з безпілотника на нього скинуто розривну гранату.
"Обидва місцевих жителі отримали важкі поранення і були терміново евакуйовані нашими військовими до лікарні, де їм надається медична допомога", - додав глава області.
Нагадаємо, що російська армія за 8 квітня 71 раз обстріляла Херсонську область. Внаслідок атак пошкоджений завод та лінії електропередач.
На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни посилюють контррозвідувальний та поліцейський режим.
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