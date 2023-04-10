РФ атаковала лодку с людьми в Херсонской области: два человека получили тяжелые ранения

В понедельник, 10 апреля, российская армия атаковала лодку с людьми в Херсонской области. В результате этого два человека получили тяжелые ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"В одном из населенных пунктов Бериславской общины 20-летний парень и 20-летняя девушка, пренебрегая ограничениями по выходу маломерных плавсредств, введенными в рамках военного положения, игнорируя угрозы обстрела оккупантами с левого берега, попытались выйти на лодке в залив", - идется в сообщении.

Отмечается, что лодка немедленно была атакована россиянами - с беспилотника на нее сброшена разрывная граната.

"Два местных жителя получили тяжелые ранения и были срочно эвакуированы нашими военными в больницу, где им оказывается медицинская помощь", - добавил глава области.