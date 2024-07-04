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РФ атакувала балістикою припортову інфраструктуру Одеської області

Четвер 04 липня 2024 20:32
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РФ атакувала балістикою припортову інфраструктуру Одеської області Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вдень четверга, 4 липня, запустила балістичну ракету по Одеській області. В результаті чого зафіксовано влучання у припортову інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони Півдня у Telegram.

За даними відомства, внаслідок удару пошкоджено будівлі та інші конструкції портової інфраструктури. На місці влучання виникла пожежа, яку ліквідували.

Інформація щодо наслідків уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні вдень в Одесі під час тривоги пролунав вибух. Тоді Повітряні сили Збройних сил України попереджали про загрозу балістичного озброєння.

Окрім того, в ніч на 4 липня, Росія атакувала Україну 22-ма безпілотниками, Повітряні сили знищили 21 дрон у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

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