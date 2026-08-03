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РФ атакувала АЗС під Кривим Рогом: троє загиблих, серед них 8-річна дитина

15:35 03.08.2026 Пн
2 хв
Що відомо про наслідки удару?
aimg Анастасія Никончук
Фото: удар по АЗС (Telegram)

Російські війська атакували автозаправну станцію у Широківській громаді під Кривим Рогом реактивним безпілотником типу "Шахед". Внаслідок удару загинули троє людей, серед них дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Удар по АЗС

Російська армія завдала удару 3 серпня по автозаправній станції у Широківській громаді під Кривим Рогом, застосувавши реактивний безпілотник типу "Шахед".

Після атаки на місці почалася аварійно-рятувальна операція, яка продовжується на момент публікації матеріалу.

За попередніми даними, в результаті удару загинули троє людей. Серед жертв – 41-річний чоловік, 40-річна жінка та 8-річний хлопчик.

Число постраждалих збільшилося

Внаслідок російської атаки на автозаправну станцію у Криворізькому районі постраждали шестеро людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Олександр Ганжа в Telegram.

Усіх поранених госпіталізовано. У тяжкому стані перебуває 49-річний чоловік. Ще п'ятеро постраждалих – чоловіки 53, 46 та 20 років, а також жінки 51 та 60 років – перебувають у стані середньої тяжкості.

Усіх поранених доправили до медичних закладів, де їм надають необхідну допомогу. На місці продовжують працювати екстрені служби, уточнюючи наслідки атаки.

Нагадуємо, що напередодні у Кривому Розі було оголошено день жалоби за жертвами російського ракетного удару по селищу Радушне. Внаслідок атаки загинула багатодітна родина, серед жертв – троє дітей.

Ракета розірвалася за кілька кілометрів від міста, а, за даними місцевої влади, остаточна кількість загиблих ще уточнюється після проведення генетичних експертиз.

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