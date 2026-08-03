РФ атаковала АЗС под Кривым Рогом: трое погибших, среди них 8-летний ребенок

Удар по АЗС

Российская армия нанесла удар 3 августа по автозаправочной станции в Широковской громаде под Кривым Рогом, применив реактивный беспилотник типа "Шахед".

После атаки на месте началась аварийно-спасательная операция, которая продолжается на момент публикации материала.

По предварительным данным, в результате удара погибли три человека. Среди жертв - 41-летний мужчина, 40-летняя женщина и 8-летний мальчик.

Число пострадавших увеличилось

В результате российской атаки на автозаправочную станцию в Криворожском районе пострадали шесть человек. Об этом проинформировал глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram.

Все раненые госпитализированы. В тяжелом состоянии находится 49-летний мужчина. Еще пятеро пострадавших - мужчины 53, 46 и 20 лет, а также женщины 51 и 60 лет - находятся в состоянии средней тяжести.

Всех раненых доставили в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь. На месте продолжают работать экстренные службы, уточняя последствия атаки.