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РФ атаковала АЗС под Кривым Рогом: трое погибших, среди них 8-летний ребенок

15:35 03.08.2026 Пн
2 мин
Что известно о последствиях удара?
aimg Анастасия Никончук
Фото: удар по АЗС (Telegram)

Российские войска атаковали автозаправочную станцию в Широковской громаде под Кривым Рогом реактивным беспилотником типа "Шахед". В результате удара погибли три человека, среди них ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

Удар по АЗС

Российская армия нанесла удар 3 августа по автозаправочной станции в Широковской громаде под Кривым Рогом, применив реактивный беспилотник типа "Шахед".

После атаки на месте началась аварийно-спасательная операция, которая продолжается на момент публикации материала.

По предварительным данным, в результате удара погибли три человека. Среди жертв - 41-летний мужчина, 40-летняя женщина и 8-летний мальчик.

Число пострадавших увеличилось

В результате российской атаки на автозаправочную станцию в Криворожском районе пострадали шесть человек. Об этом проинформировал глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram.

Все раненые госпитализированы. В тяжелом состоянии находится 49-летний мужчина. Еще пятеро пострадавших - мужчины 53, 46 и 20 лет, а также женщины 51 и 60 лет - находятся в состоянии средней тяжести.

Всех раненых доставили в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь. На месте продолжают работать экстренные службы, уточняя последствия атаки.

Напоминаем, что накануне в Кривом Роге был объявлен день траура по жертвам российского ракетного удара по поселку Радушное. В результате атаки погибла многодетная семья, среди жертв - трое детей.

Ракета разорвалась в нескольких километрах от города, а, по данным местных властей, окончательное количество погибших еще уточняется после проведения генетических экспертиз.

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