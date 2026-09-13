РФ атакує залізницю по всій Україні: де та наскільки затримуються потяги
13 вересня Росія атакує залізничну інфраструктуру в різних регіонах України, внаслідок чого затримується значна кількість потягів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укрзалізниці".
"Системна атака залізниці триває по всій країні, наш моніторинговий центр та весь персонал перебувають у підвищеній готовності", - повідомили в пресслужбі "УЗ".
Окрім того, там нагадали, що затримки поїздів, пов'язані з евакуаціями та об'їздами, можна відстежувати в режимі реального часу тут.
Після удару по локомотиву в Ягодині "Укрзалізниця" вже відновила рух поїздів у напрямку Варшави та у зворотному напрямку. Водночас рейси затримуються на значний час.
Також вказано, що поїзди дніпровського напрямку й надалі курсують об'їзним маршрутом, через що затримки зберігаються для всіх рейсів до Запоріжжя, Кривого Рогу та Дніпра.
Сумська область залишається одним із регіонів із найбільшою кількістю повітряних загроз. Тому від Конотопа поїзди рухаються з максимальною обережністю.
Які потяги затримуються 13 вересня:
- Поїзд № 773/774 (дата відправлення 12.09) сполученням Конотоп-Пас. - Жмеринка-Пас. має затримку +18:20, прогноз прибуття 17:36 (планове прибуття 23:16), перебуває в дорозі з високою надійністю прогнозу через відправлення зі ст. Конотоп 12.09.26.
- Поїзд № 23/24 сполученням Хелм - Київ-Пас. має затримку +10:00, прогноз прибуття 17:58 (планове прибуття 07:58), перебуває в дорозі з високою надійністю прогнозу.
- Поїзд № 19/20 сполученням Хелм - Київ-Пас. має затримку +9:30, прогноз прибуття 19:37 (планове прибуття 10:07), перебуває в дорозі з високою надійністю прогнозу.
- Поїзд № 143/144 сполученням Суми - Рахів має затримку +9:20, прогноз прибуття 17:46 (планове прибуття 08:26), перебуває в дорозі з високою надійністю прогнозу.
- Поїзд № 3/4 (дата відправлення 12.09) сполученням Дніпро-Головний - Ужгород має затримку +9:20, прогноз прибуття 20:30 (планове прибуття 11:10), перебуває в дорозі з високою надійністю прогнозу через відправлення зі ст. Дніпро 12.09.26.
- Поїзд № 19/20 сполученням Київ-Пас. - Хелм має затримку +8:00, прогноз прибуття 14:00 (планове прибуття відсутнє), перебуває в дорозі з високою надійністю прогнозу.
- Поїзд № 67/68 сполученням Варшава Заходня - Київ-Пас. має затримку +7:10, прогноз прибуття 17:17 (планове прибуття 10:07), перебуває в дорозі з високою надійністю прогнозу.
- Поїзд № 23/24 сполученням Київ-Пас. - Хелм має затримку +6:52, прогноз прибуття 16:00 (планове прибуття 09:08), перебуває в дорозі з високою надійністю прогнозу.
- Поїзд № 93/94 сполученням Хелм - Харків-Пас. має затримку +6:40, прогноз прибуття 19:08 (планове прибуття 12:28), перебуває в дорозі з високою надійністю прогнозу.
- Поїзд № 67/68 сполученням Київ-Пас. - Варшава Заходня має затримку +6:00, прогноз прибуття 13:18 (планове прибуття відсутнє), перебуває в дорозі з високою надійністю прогнозу.
- Поїзд № 133/134 сполученням Київ-Пас. - Кам'янець-Подільський має затримку +5:50, прогноз прибуття 14:13 (планове прибуття 08:23), перебуває в дорозі з високою надійністю прогнозу.
- Поїзд № 233/234 сполученням Кривий Ріг-Головний - Чернівці має затримку +5:30, прогноз прибуття 15:08 (планове прибуття 09:38), перебуває в дорозі з високою надійністю прогнозу.
- Поїзд № 293/294 сполученням Кривий Ріг-Головний - Рахів має затримку +5:30, прогноз прибуття 16:56 (планове прибуття 11:26), перебуває в дорозі з високою надійністю прогнозу.
- Поїзд № 31/32 сполученням Запоріжжя-1 - Перемишль має затримку +5:20, прогноз прибуття 14:39 (планове прибуття 09:19), перебуває в дорозі з високою надійністю прогнозу.
- Поїзд № 109/110 сполученням Миколаїв Пас. - Львів має затримку +4:50, прогноз прибуття 13:08 (планове прибуття 08:18), перебуває в дорозі з високою надійністю прогнозу.
- Поїзд № 5/6 сполученням Запоріжжя-1 - Ясіня має затримку +4:40, прогноз прибуття 16:48 (планове прибуття 12:08), перебуває в дорозі з високою надійністю прогнозу.
- Поїзд № 25/26 сполученням Ясіня - Одеса-Головна має затримку +4:30, прогноз прибуття 13:09 (планове прибуття 08:39), перебуває в дорозі з високою надійністю прогнозу.
- Поїзд № 135/136 сполученням Чернівці - Одеса-Головна має затримку +4:30, прогноз прибуття 13:09 (планове прибуття 08:39), перебуває в дорозі з високою надійністю прогнозу.
Нагадаємо, 13 вересня РФ ударила біля українсько-польського кордону в Ягодині.
Окрім того, цього ж дня Росія атакувала пасажирський поїзд за 2 км від кордону з Польщею.