РФ атакует железную дорогу по всей Украине: где и насколько задерживаются поезда
13 сентября Россия атакует железнодорожную инфраструктуру в разных регионах Украины, в результате чего задерживается значительное количество поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрзализныци".
"Системная атака железной дороги продолжается по всей стране, наш мониторинговый центр и весь персонал находятся в повышенной готовности", - сообщили в пресс-службе УЗ.
Кроме того, напомнили, что задержки поездов, связанные с эвакуациями и объездами, можно отслеживать в режиме реального времени здесь.
После удара по локомотиву в Ягодине "Укрзализныця" уже возобновила движение поездов в направлении Варшавы и обратно. В то же время, рейсы задерживаются на значительное время.
Также указано, что поезда днепровского направления и дальше курсируют по объездному маршруту, из-за чего задержки сохраняются для всех рейсов в Запорожье, Кривой Рог и Днепр.
Сумская область остается одним из регионов с большим количеством воздушных угроз. Поэтому от Конотопа поезда двигаются с максимальной осторожностью.
Какие поезда задерживаются 13 сентября:
- Поезд №773/774 (дата отправления 12.09) сообщением Конотоп-Пас. - Жмеринка-Пасс. имеет задержку +18:20, прогноз прибытия 17:36 (плановое прибытие 23:16), находится в пути с высокой надежностью прогноза по отправке со ст. Конотоп 12.09.26.
- Поезд №23/24 сообщением Хелм – Киев-Пас. имеет задержку +10:00, прогноз прибытия в 17:58 (плановое прибытие 07:58), находится в пути с высокой надежностью прогноза.
- Поезд №19/20 сообщением Хелм – Киев-Пас. имеет задержку +9:30, прогноз прибытия в 19:37 (плановое прибытие 10:07), находится в пути с высокой надежностью прогноза.
- Поезд №143/144 сообщением Сумы - Рахов имеет задержку +9:20, прогноз прибытия 17:46 (плановое прибытие 08:26) находится в пути с высокой надежностью прогноза.
- Поезд № 3/4 (дата отправления 12.09) сообщением Днепр-Главный – Ужгород имеет задержку +9:20, прогноз прибытия 20:30 (плановое прибытие 11:10), находится в пути с высокой надежностью прогноза из-за отправления со ст. Днепр 12.09.26.
- Поезд №19/20 сообщением Киев-Пас. – Хелм имеет задержку +8:00, прогноз прибытия 14:00 (плановое прибытие отсутствует), находится в пути с высокой надежностью прогноза.
- Поезд №67/68 сообщением Варшава Западная – Киев-Пас. имеет задержку +7:10, прогноз прибытия в 17:17 (плановое прибытие 10:07), находится в пути с высокой надежностью прогноза.
- Поезд №23/24 сообщением Киев-Пас. – Хелм имеет задержку +6:52, прогноз прибытия 16:00 (плановое прибытие 09:08), находится в пути с высокой надежностью прогноза.
- Поезд №93/94 сообщением Хелм – Харьков-Пас. имеет задержку +6:40, прогноз прибытия в 19:08 (плановое прибытие 12:28), находится в пути с высокой надежностью прогноза.
- Поезд №67/68 сообщением Киев-Пас. - Варшава Западная задержка +6:00, прогноз прибытия 13:18 (плановое прибытие отсутствует), находится в пути с высокой надежностью прогноза.
- Поезд №133/134 сообщением Киев-Пас. - Каменец-Подольский задержку +5:50, прогноз прибытия 14:13 (плановое прибытие 08:23), находится в пути с высокой надежностью прогноза.
- Поезд № 233/234 сообщением Кривой Рог-Главный - Черновцы задержку +5:30, прогноз прибытия 15:08 (плановое прибытие 09:38), находится в пути с высокой надежностью прогноза.
- Поезд №293/294 сообщением Кривой Рог-Главный - Рахов имеет задержку +5:30, прогноз прибытия 16:56 (плановое прибытие 11:26), находится в пути с высокой надежностью прогноза.
- Поезд №31/32 сообщением Запорожье-1 - Перемышль имеет задержку +5:20, прогноз прибытия 14:39 (плановое прибытие 09:19), находится в пути с высокой надежностью прогноза.
- Поезд №109/110 сообщением Николаев Пас. - У Львова задержка +4:50, прогноз прибытия 13:08 (плановое прибытие 08:18), находится в пути с высокой надежностью прогноза.
- Поезд № 5/6 сообщением Запорожье-1 - Ясиня задержку +4:40, прогноз прибытия 16:48 (плановое прибытие 12:08), находится в пути с высокой надежностью прогноза.
- Поезд № 25/26 сообщением Ясиня - Одесса-Главная задержку +4:30, прогноз прибытия 13:09 (плановое прибытие 08:39), находится в пути с высокой надежностью прогноза.
- Поезд №135/136 сообщением Черновцы - Одесса-Главная задержку +4:30, прогноз прибытия 13:09 (плановое прибытие 08:39), находится в пути с высокой надежностью прогноза.
Напомним, 13 сентября РФ ударила вблизи украинско-польской границы в Ягодине.
Кроме того, в этот же день Россия атаковала пассажирский поезд в 2 км от границы с Польшей.