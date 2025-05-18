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РФ атакует всю линию фронта: Генштаб обновил карты боевых действий

Воскресенье 18 мая 2025 08:19
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РФ атакует всю линию фронта: Генштаб обновил карты боевых действий Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

За прошедшие сутки вдоль всей линий фронта было зафиксировано 167 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, вчера захватчики нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам 75 авиационных ударов, сбросив при этом 106 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 2960 дронов-камикадзе и осуществили 4735 обстрелов, в том числе 122 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов:

  • Бунякино Сумской области; Купянск Харьковской области;
  • Березовое Днепропетровской области;
  • Куртовка, Константиновка, Белицкое, Яблоновка, Новополь Донецкой области;
  • Новодаровка, Темировка, Гуляйполе, Каменское Запорожской области;
  • Николаевка Херсонской области.

Ситуация на фронтах

За прошедшие сутки враг трижды атаковал на Харьковском направлении, в районе Волчанска и в сторону Строевки.
РФ атакует всю линию фронта: Генштаб обновил карты боевых действий
На Купянском направлении за сутки состоялась одна атака оккупантов. Силы обороны отбили штурмовое действие противника неподалеку Загрызово.
РФ атакует всю линию фронта: Генштаб обновил карты боевых действий
На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Лозовая, Редкодуб, Грековка, Екатериновка, Ямполовка и Зеленая Долина.
РФ атакует всю линию фронта: Генштаб обновил карты боевых действий
На Северском направлении в районах Белогоровки и Верхнекаменского противник десять раз атаковал позиции наших войск.
РФ атакует всю линию фронта: Генштаб обновил карты боевых действий
На Краматорском направлении зафиксировано восемь наступательных действий вблизи Часового Яра, Курдюмовки и в направлении Предтечино, Ступочек и Белой Горы.
РФ атакует всю линию фронта: Генштаб обновил карты боевых действий
На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Торецка, Озаряновки, Дилиевки и Дружбы.
РФ атакует всю линию фронта: Генштаб обновил карты боевых действий
На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Яблоновка, Воздвиженка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Новосергиевка, Троицкое и Андреевка.
РФ атакует всю линию фронта: Генштаб обновил карты боевых действий
На Новопавловском направлении враг 23 раза атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Багатира, Свободного Поля, Ровнополя, Новополя, Зеленого Поля и в сторону Комара.
РФ атакует всю линию фронта: Генштаб обновил карты боевых действий
На Ореховском направлении наши защитники отбили семь вражеских штурмов в районах Щербаков, Степного и Малых Щербаков.
РФ атакует всю линию фронта: Генштаб обновил карты боевых действий
На Приднепровском направлении враг проводил два наступательных действия - успеха не имел.
РФ атакует всю линию фронта: Генштаб обновил карты боевых действий
На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 14 боестолкновений. Враг нанес 15 авиационных ударов, сбросил 20 управляемых бомб, совершил 224 артиллерийских обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.
РФ атакует всю линию фронта: Генштаб обновил карты боевых действий
На Гуляйпольском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.
РФ атакует всю линию фронта: Генштаб обновил карты боевых действий
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре артиллерийские системы противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили танк, четыре боевые бронированные машины, 38 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 107 БпЛА оперативно-тактического уровня и 91 единицу автомобильной техники оккупантов.

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