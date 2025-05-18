РФ атакует всю линию фронта: Генштаб обновил карты боевых действий

По данным Генштаба, вчера захватчики нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам 75 авиационных ударов, сбросив при этом 106 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 2960 дронов-камикадзе и осуществили 4735 обстрелов, в том числе 122 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов:

Бунякино Сумской области; Купянск Харьковской области;

Березовое Днепропетровской области;

Куртовка, Константиновка, Белицкое, Яблоновка, Новополь Донецкой области;

Новодаровка, Темировка, Гуляйполе, Каменское Запорожской области;

Николаевка Херсонской области.

Ситуация на фронтах

За прошедшие сутки враг трижды атаковал на Харьковском направлении, в районе Волчанска и в сторону Строевки.



На Купянском направлении за сутки состоялась одна атака оккупантов. Силы обороны отбили штурмовое действие противника неподалеку Загрызово.



На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Лозовая, Редкодуб, Грековка, Екатериновка, Ямполовка и Зеленая Долина.



На Северском направлении в районах Белогоровки и Верхнекаменского противник десять раз атаковал позиции наших войск.



На Краматорском направлении зафиксировано восемь наступательных действий вблизи Часового Яра, Курдюмовки и в направлении Предтечино, Ступочек и Белой Горы.



На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Торецка, Озаряновки, Дилиевки и Дружбы.



На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Яблоновка, Воздвиженка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Новосергиевка, Троицкое и Андреевка.



На Новопавловском направлении враг 23 раза атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Багатира, Свободного Поля, Ровнополя, Новополя, Зеленого Поля и в сторону Комара.



На Ореховском направлении наши защитники отбили семь вражеских штурмов в районах Щербаков, Степного и Малых Щербаков.



На Приднепровском направлении враг проводил два наступательных действия - успеха не имел.



На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 14 боестолкновений. Враг нанес 15 авиационных ударов, сбросил 20 управляемых бомб, совершил 224 артиллерийских обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.



На Гуляйпольском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре артиллерийские системы противника.