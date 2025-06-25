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РФ атакует Украину "Шахедами" с разных направлений: где угроза ударов

Украина, Среда 25 июня 2025 01:10
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РФ атакует Украину "Шахедами" с разных направлений: где угроза ударов Фото: РФ выпустила по Украине дроны (facebook.com PvKPivden)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 25 июня атакует Украину дронами с разных направлений. Вражеские беспилотники залетают с востока и юга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и карту воздушных тревог.

Воздушные силы ВСУ предупредили, что вражеские дроны движутся:

  • из акватории Черного моря в направлении юга Одесской области (Вилково);
  • из акватории Черного моря курсом на Николаевскую область;
  • несколько групп из Харьковской области на Донецкую область;
  • на севере Харьковской области курсом на Харьков;
  • в Запорожской области в северо-западном направлении.

Карта воздушных тревог по состоянию на 1:00 выглядит так
РФ атакует Украину &quot;Шахедами&quot; с разных направлений: где угроза ударов

Массированные атаки на Украину

Как сообщил президент Владимир Зеленский, Россия с начала полномасштабной войны выпустила по Украине 28 743 дроны типа "Шахед". По его словам, только в июне оккупанты использовали уже 2 736 дронов-камикадзе.

Ранее в ГУР Минобороны в комментарии РБК-Украина сообщили, что Россия имеет на вооружении тысячи ударных дронов и их имитаторов. Но, по данным разведки, за ночь россияне способны запускать до 500 беспилотников.

Напомним, что ночь на 9 июня Россия запустила по Украине рекордное количество воздушных целей - 499, из них 479 - дроны.

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