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РФ атакує Україну "Шахедами": де загроза ударів

Фото: повітряна тривога оголошена в різних областях України через "Шахеди" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники під час чергової повітряної атаки ввечері 8 січня запустили по Україні ударні безпілотники. Через загрозу "Шахедів" тривога була оголошена у низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ та карту тривог.

Проникнення ударних БПЛА противника у повітряний простір України фіксувалося як з південного, так і з північного напрямків у середу ввечері. Вони маневрували та рухалися у бік різних міст у різних областях.

Близько одинадцятої години вечора у Повітряних силах попередили мешканців Харкова, Дніпра, Полтави та Кременчука про загрозу "Шахедів", які прямували у бік цих міст. 

За даними військових станом на 23:25, ворожі безпілотники були помічені над п'ятьма областями, а саме:

  • в Чернігівській,
  • в центрі Харківської,
  • на півночі Дніпропетровської,
  • на сході та на південному заході Полтавської,
  • та на заході Черкаської областей.

Мешканців областей, де фіксувався рух безпілотників ворога, просять перебувати в безпечних місцях, пам'ятати про правило "двох стін" та дотримуватися інформ-тиші, не знімати і не викладати в мережі дані про роботу протиповітряної оборони. 

Ось як зараз виглядає карта повітряної тривоги в Україні:

Атака "Шахедів"

Нагадаємо, минулої ночі російські окупанти при повітряній атаці запустили у бік України 64 безпілотники типу "Шахед та БПЛА-імітатори. Протиповітряній обороні ЗСУ вдалось збити 41 ворожий дрон, а ще 22 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені, 3 з них полетіли в напрямку РФ, 1 - в Білорусь.

Пізніше моніторингова група інформувала, що у ніч проти 8 січня у повітряний простір Білорусі загалом залетіли 17 "Шахедів".

Додамо, у Повітряних силах ЗСУ показали відео, як минулої ночі військові збивали БПЛА ворога на сході країни.

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Повітряна тривогаАтака дронів